Jaqueline Cristian urca in clasamentul WTA

Tenismena romana in varsta de 21 de ani si-a asigurat o urcare de 12 pozitii in ierarhia mondiala.162 e locul pe care Jaqueline Cristian se afla in clasamentul LIVE al WTA, cu 388 de puncte.Jaqueline Cristian a ajuns pe tabloul principal al turneului de la Lyon dupa ce a trecut de calificari.In prima runda, sportiva cu 9 turnee ITF castigate in cariera a spulberat-o pe australianca Priscilla Hon, scor 6-2, 6-0.In turul doi, Jaqueline a pierdut dramatic in fata campioanei de la Australian Open 2020, Sofia Kenin 162 va fi cel mai bun loc ocupat de Jaqueline Cristian in clasamentul WTA, care va fi facut public luni dimineata.I.G.