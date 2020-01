John McEnroe, mesaj dur catre cea mai titrata tenismena din istorie: "Esti doar o matusa nebuna"

Ziare.

com

McEnroe s-a aratat iritat de convingerile homofobe ale lui Court si a afirmat ca se roaga ca Serena Williams sa-i doboare recordul."Exista un singur lucru mai lung decat lista realizarilor din tenis ale lui Court: lista cu jigniri si declaratii homofobe! Sa va dau cateva exemple. In timpul regimului apartheid din Africa de Sud, ea a spusCe?! Despre copiii transgenderi si LGBTIQ: '. Margaret Court, esti doar o matusa nebuna! Serena, fa-mi o favoare: mai castiga doua Grand Slam-uri anul acesta ca s-o lasam pe Margaret Court in trecut, acolo unde ii e locul", a spus John McEnroe la EuroSport.Margaret Court a avut numeroase astfel de declaratii in ultimii ani, spre furia australienilor. Ea a boicotat turneul la ultimele 3 editii pentru ca a fost criticata de organizatorii de la Australian Open Serena Williams are 23 de turnee de Grand Slam in palmares, in timp ce Court are 24.C.S.