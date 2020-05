Jucatoarea poreclita "Terminator" din tenisul feminin a decis sa se retraga

Ziare.

Ea a luat aceasta decizie din cauza problemelor medicale fara sfarsit, conform Tennis Actu Oprandi a suferit a 16-a operatie din cariera in octombrie 2019 la incheietura mainii.Din cauza faptului ca a revenit dupa multe operatii dificile, Oprandi era poreclita "Terminator".Romina Oprandi a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 32.Ea a castigat din tenis premii in valoare de peste 1.5 milioane de dolari.In ultimii ani a jucat mai mult in circuitul ITF, unde a castigat numeroase trofee.C.S.