Jucatorul din Top 100 ATP care spune "urasc din toata inima tenisul"

Sportivul in varsta de 22 de ani, aflat pe locul 55 in clasamentul ATP, spune ca uraste tenisul."Urasc in toata inima tenisul. Urasc fiecare zi in care trebuie sa joc. Ca sa fiu sincer, nu vad niciun punct pozitiv in a fi tenismen. Joc doar pentru bani. Daca n-ar fi fost banii, renuntam imediat", a spus Alexander Bublik intr-un interviu pentru L'Equipe."Nu cred ca am castigat destui bani pentru ca altfel m-as fi retras. Joci mereu cu durere si e foarte greu. Nu poti sa spui ca nu te simti bine si ca nu vei juca. Daca te desparti de prietena, divortezi, chiar si atunci trebuie sa joc. Si atunci cand pierzi, toti te intreaba de ce ai pierdut...", a mai precizat acesta.1,3 milioane de dolari a strans din tenis Alexander Bublik (Kazahstan).N-a castigat niciun turneu ATP pana in acest moment.I.G.