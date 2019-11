Karolina Pliskova face o mutare importanta

Ziare.

Pliskova a renuntat la inceputul acestei luni la colaborarea cu spaniola Conchita Martinez."El a fost de la inceput una din prioritatile mele", a spus Pliskova despre noul sau antrenor.In varsta de 33 de ani, Vallverdu a mai colaborat, in afara de Andy Murray, cu Grigor Dimitrov sau Stanislas Wawrinka."A avut rezultate extraordinare. Intelege tenisul cum putin altii o fac si sunt convinsa ca are multe sa-mi ofere", a adaugat jucatoarea ceha, care a colaborat zece luni cu Conchita Martinez.Pliskova (27 ani) a castigat patru titluri in acest an, la Brisbane, Roma, Eastbourne si Zhengzhou si incheie anul pe locul al doilea in clasamentul mondial, cea mai buna pozitie la final de an din cariera.Pliskova nu a reusit pana acum sa cucereasca niciun titlu de Grand Slam in cariera. In 2019 ea a avut o semifinala la Australian Open , a pierdut in turul al treilea la Roland Garros, in optimi la Wimbledon si US Open.