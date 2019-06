Kiki Bertens se califica in finala la Rosmalen si se distanteaza in clasamentul WTA de Simona Halep: Cum arata Top 10 in prezent

Kiki Bertens, aproape de podium

Tenismena olandeza a invins-o fara mari probleme in semifinale pe surprinzatoarea Elena Rybakina (locul 134 WTA).6-4, 6-4 a fost scorul intalnirii care a durat o ora si 24 de minute.In finala, Kiki o va intalni pe americanca Alison Riske (locul 61 WTA), care a trecut in semifinale de Veronika Kudermetova, scor 6-4, 3-6, 7-6 (5).Finala dintre Kiki Bertens si Alison Riske e programata duminica dupa-amiaza.Cu punctele obtinute la Rosmalen, Kiki Bertens 5.425 de puncte si se apropie de locul 3, ocupat in prezent de Karolina Pliskova.Daca se va impune in finala de maine, tenismena batava la 5.525 de puncte, la mai putin de 200 de puncte distanta de jucatoarea din Cehia.1. Naomi Osaka 6.377 puncte2. Ashleigh Barty 6.1253. Karolina Pliskova 5.6854. Kiki Bertens 5.4255. Petra Kvitova 4.9256. Angelique Kerber 4.6757. Elina Svitolina 3.9678. Simona Halep 3.9639. Sloane Stephens 3.68210. Aryna Sabalenka 3.565Urmatorul clasament WTA va fi facut oficial luni dimineata.I.G.