Kim Clijsters explica de ce a decis sa se intoarca in tenis dupa 7 ani de pauza

Fosta mare jucatoare belgiana a afirmat ca a luat aceasta decizie deoarece considera ca este inca suficient de tanara pentru a face performanta."La 36 de ani sunt prea tanara pentru a pune racheta in cui! Multe mame continua sa joace, abia astept primul meci! Ma intreb ce mai sunt capabila sa fac. Trebuie sa muncesc din greu, dar este o provocare personala si am o motivatie ridicata", a spus Clijsters, citata de GoTennis Clijsters s-a retras in activitate in 2012 si are trei copii.Ea este o fosta lidera mondiala ce a castigat patru titluri de Grand Slam in cariera, fiind inclusa in International Tennis Hall of Fame.Primul meci oficial de la revenire il va disputa in ianuarie 2020.C.S.