L'Equipe anunta cand ar putea avea loc turneele de la Indian Wells si Miami

Ziare.

com

Consiliul jucatorilor se va reuni astazi intr-o sedinta executiva, la capatul careia se va anunta mai mult ca sigur ca niciun turneu nu va mai avea loc in urmatoarele sase saptamani. Cele mai importante competitii afectate de pandemia de coronavirus sunt cele de la Indian Wells si Miami, dar organizatorii spera sa le poata gazdui totusi in acest an.Consiliul jucatorilor se gandeste sa le mute in luna septembrie, imediat dupa US Open.De asemenea, se vorbeste si despre o redimensionare a turneelor, care ar urma sa aiba cate o saptamana, in loc de 12 zile.Totusi, in acest caz ar fi imposibil sa organizezi un turneu la care pe tabloul principal se regasesc 96 de jucatori. Ramaneti alaturi de noi pentru a afla ce decizii se iau astazi.C.S.