La doar 16 ani, Marta Kostyuk uimeste lumea tenisului

In varsta de doar 16 ani, tenismena din Ucraina, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, a invins-o in turul doi pe mult mai experimentata Zheng Saisai (locul 45 WTA).6-3, 6-1 a fost scorul intalnirii dintre jucatoarea aflata pe locul 264 WTA si tenismena din China."La doar 16 ani, MArta Kostyuk a aratat multa maturitate in joc si a ajuns pentru prima oara in cariera ei in sferturile de finala ale unui turneu WTA. A avut e doar o ora si 13 miunte pentru a produce surpriza", noteaza site-ul oficial al WTA.Mai departe, in sferturi, Marta Kostyuk o va infrunta pe castigatoarea disputei dintre Caroline Garcia (fav.4) si Rebbeca Peterson.Odata cu calificarea in sferturi, Marta si-a asigurat un cec in valoare de 6.175 de dolari si 60 de puncte in clasamentul WTA.250.000 de dolari sunt premiile totale ale Internationaux de Strasbourg 2019, programat in perioada 20-25 mai.I.G.