Laura Ioana Paar reuseste performanta carierei la varsta de 30 de ani!

Ajunsa la 30 de ani, Laura s-a calificat saptamana aceasta pentru prima oara in cariera pe tabloul principal al unui turneu WTA, la Nuremberg!Iar astazi, sportiva noastra, aflata pe locul 301 in ierarhia WTA, a obtinut prima victorie pe tabloul principal al unui turneu WTA!Laura a invins-o in runda inaugurala pe Quirine Lemoine in doua seturi, cu 6-1, 6-3, la capatul unui joc care a durat doar o ora.In runda urmatoare, Laura va da piept cu castigatoarea disputei dintre Sorana Cirstea si Kristen Flipkens.250.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului din Germania.I.G.