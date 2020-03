Legendarii Bob si Mike Bryan, invingatori in ultimul lor meci din Cupa Davis din cariera

Ziare.

Chiar daca renuntasera la Cupa Davis inca din 2018, fratii Bryan au acceptat convocarea capitanului Mardy Fish, pentru a reveni in aceasta competitie, in care au debutat in 2003, ajutand echipa SUA sa cucereasca ultimul sau trofeu in 2007, la Portland. Ei au anuntat, insa, ca nu vor participa la turneul final din luna noiembrie.Echipa Statelor Unite detine recordul de titluri cucerite in Cupa Davis (32), insa s-a confruntat cu dificultati in ultimii 13 ani, iar in 2019 nu a reusit sa se califice la faza finala de la Madrid, cand traditionala competitie masculina de tenis pe echipe s-a desfasurat, in premiera, dupa un nou format.Alaturi de SUA, au mai obtinut calificarea la turneul gazduit de Caja Magica din Madrid alte 11 echipe: Germania, Australia, Croatia, Ungaria, Ecuador, Suedia, Cehia, Austria, Columbia, Italia si Kazahstan.Sase formatii, din totalul de 18, sunt calificate din oficiu la faza finala a Cupei Davis: Spania, campioana de anul trecut, Canada, Marea Britanie, Rusia, Serbia si Franta.Rezultate inregistrate in meciurile de baraj din acest weekend:Cele 18 echipe calificate la turneul final de la Madrid vor fi repartizate in sase grupe de cate trei formatii, primele doua clasate in fiecare grupa urmand sa se califice in sferturile de finala.