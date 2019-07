Lumea tenisului, in doliu: S-a stins din viata Giuseppe Merlo

Ziare.

Nascut la 11 octombrie 1927, Giuseppe Merlo a revolutionat tenisul, fiind primul care a folosit backhand-ul cu doua maini, informeaza presa din Italia.A castigat 22 de turnee in cariera si a ajuns de doua ori in semifinale la Roland Garros. A fost prezent in alte 35 de finale, pe care, insa, le-a pierdut.La dublu, Beppe Merlo si-a trecut in palmares alte doua turnee castigate.1951-1970 e perioada in care a jucat Beppe Merlo.I.G.