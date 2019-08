Madison Keys a castigat turneul de la Cincinnati

Ziare.

Favorita numarul 16, care in optimi a eliminat-o pe Simona Halep, a revenit in ambele seturi si a castigat cel mai important turneu din cariera ei.7-5, 7-6 (5) a fost scorul finalei de la Western & Southern Open 2019.Kuznetsova, aflata inaintea turneului pe locul 153 in ierarhia WTA, a servit pentru a castiga in ambele seturi la scorul de 5-4."Cred ca am jucat cel mai bun tenis al meu in aceasta saptamana", a declarat americanca dupa castigarea celui de-al 7-lea trofeu din cariera.La Western & Southern Open 2019, Madison Keys le-a invins pe Garbine Muguruza, Daria Kasatkina, Simona Halep, Venus Williams, Sofia Kenin si Svetlana Kuznetsova.In urma acestui succes, Madison Keys a urcat pana pe locul 10 in clasamentul WTA. De asemenea, Kuznetsova a facut un salt impresionant de 91 de pozitii, pana pe locul 62.I.G.