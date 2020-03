Mai multe turnee de tenis au fost amanate sau anulate din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Astfel, turneul de la Anning (China), care trebuia sa inceapa pe 20 aprilie, a fost anulat, in timp ce trei turnee challenger din Coreea de Sud au fost amanate pentru august: turneul challenger de la Seul (programat sa inceapa pe 27 aprilie), cel de la Busan (debut programat pe 4 mai) si cel de la Gwangju (debut programat pe 11 mai).Totodata, turneul care urma sa se desfasoare la Madrid din 23 martie a fost amanat pentru octombrie.Turneul challenger de la Samarkand (Uzbekistan), care urma sa debuteze pe 11 mai a fost anulat, iar un turneu Challenger 80 la Manzanillo, in Mexic, a fost adaugat in calendar saptamana care incepe pe 20 aprilie."Epidemia de coronavirus continua sa afecteze numeroase evenimente sportive in intreaga lume. Pastram legatura cu turneele respective si cu autoritatile locale unde au loc turnee in ATP Tour si ATP Challenger Tour, sanatatea membrilor staff-ului, jucatorilor si fanilor fiind prioritara. Ne aflam in contact permanent cu jucatorii si cu reprezentantii turneelor pentru cele mai noi masuri de precautie legate de sanatate, de calatorii si continuam sa monitorizam situatia pe masura evolutiei sale", se arata in comunicatul ATP.