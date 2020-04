Marat Safin, fostul lider mondial ATP, crede in teoriile conspiratiei legate de coronavirus: "E o guvernare din umbra"

Ziare.

Safin, ajuns acum la 40 de ani, a oferit un interviu LIVE pe pagina de Instagram a portalului rus sports.ru , in postura de politician, membru al Dumei de Stat din 2011, ca reprezentant al partidului Rusia Unita.El crede ca oamenilor li se vor implanta microcipuri pe viitor la nivel global si ca acest virus nu va mai putea fi controlat la nivel mondial: "In 2015, Bill Gates a zis ca vom avea o pandemie, ca urmatorul inamic este un virus, nu un razboi nuclear. La forumul din Davos au simulat cum vor fi lucrurile. Nu cred ca Bill Gates are asa o putere de a prevedea, el stia deja totul. Oamenii vor fi vaccinati, vor avea microcipuri, trebuie sa fie pregatiti. Totul e scris pe Internet. Asta se va intampla, cred eu. Vom merge pe strada cu cipuri implantate. Cred ca sunt oameni mai puternici decat liderii mondiali. Adevaratii stapani ai banilor, ai lumii, iar ei pot face asta foarte usor.O guvernare din umbra sau puteti sa-i spuneti cum vreti. Noi nici nu stim ca exista. Familiile Rothschild si Rockefeller sunt cunoscute, dar altcineva e in spatele lor", puncta Safin pentru sursa mai sus citata.Safin a castigat in cariera sa 2 trofee de Mare Slem, la Australian Open in 2005 si la US Open in 2000. A cucerit si Cupa Davis cu Rusia in doua randuri, in 2002 si 2006. A devenit lider mondial ATP pe 20 noiembrie 2000.Citeste si:D.A.