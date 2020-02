Marion Bartoli o critica vehement pe lidera clasamentului WTA

Ziare.

com

Bartoli a taxat-o pe Barty pentru un gest facut dupa ce a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de Sofia Kenin.Australianca a venit la conferinta de presa avand in brate un bebelus si a spus ca nu e nimic anormal in infrangerea suferita."Cand vad anumite jucatoare acum cum reactioneaza cand pierd stau si ma intreb daca chiar au pierdut pentru ca nu pare, la felul cum le vad. Pentru mine clar nu asta este solutia.Simt ca noua generatie incearca sa para cat mai fake posibil, iar retelele de socializare le influenteaza", a spus Bartoli, conform Essentially Sports Marion Bartoli s-a retras dupa un meci pierdut in fata Simonei Halep si cel mai bun rezultat din cariera sa este un titlu la Wimbledon C.S.