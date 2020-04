Martina Navratilova, complet debusolata

Ziare.

com

Legendara jucatoare afirma ca situatia este foarte grava, dupa ce toate turneele au fost anulate pana la mijlocul lunii iulie.Ea se teme ca toate tenismenele vor iesi din forma in perioada de inactivitate."Pare ca linia de finish este foarte departe. Nici macar nu stii unde este! Nu stii cand sa incepi sa te antrenezi din nou si pentru ce. Toata lumea e in aceeasi barca, dar pentru unii e mai dificil.Nu-mi pot imagina ce as fi facut daca inca jucam. Sunt o persoana care are obiective clare, dar acum ce obiective sa ai cand nu stii ce se va intampla? Sunt complet debusolata", a afirmat Navratilova la Tennis Channel.In cel mai fericit caz, jucatoarele vor avea o perioada de inactivitate de patru luni.Se spera ca turneele vor fi reluate de la mijlocul lunii iulie.C.S.