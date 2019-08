Martina Navratilova propune o schimbare majora in tenis

Ziare.

Navratilova considera nedrept faptul ca jucatoarele pot apela la on court coaching, in timp ce barbatii nu.De aceea, Navratilova propune o uniformizare a acestei reguli, intr-un fel sau altul, sustinand ca in acest moment femeile par "slabe"."Nu-mi place faptul ca in circuitul feminin este permis on court coaching-ul, iar in cel masculin nu. Pare ca femeile au nevoie de ajutor, iar barbatii nu. Acest lucru trebuie sa se schimbe", a spus Navratilova la Tennis Channel.In acest moment, regulamentul permite ca jucatoarele sa apeleze la on court coaching in timpul meciurilor din circuitul WTA In schimb, la turneele de Grand Slam on court coaching-ul este interzis.C.S.