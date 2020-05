Masura dura in tenis: Un jucator a fost suspendat pe viata

Ziare.

El a fost gasit vinovat pentru trucarea mai multor partide, conform unui anunt facut de ESPN Suspendarea egipteanului vine la doar doi ani dupa ce si fratele sau a primit aceeasi pedeapsa.Hossam a ajuns cel mai sus in clasamentul ATP pe locul 291, in 2017.El era suspendat provizoriu de un an, dupa ce au aparut informatii conform carora ar truca meciuri.Conform datelor oferite de ITF, Hossam truca meciurile si juca la pariuri pentru a-si spori castigurile.C.S.