Masura radicala luata de ITF pentru a elimina coruptia din tenis

Astfel, ITF a hotarat ca, pana in 2021, sa elimine toate scorurile live de la turneele de 15.000 de dolari.ITF incearca prin aceasta metoda sa impiedice pariurile live la aceasta categorie de meciuri, unde jucatori par a fi predispusi la aranjamente.La inceputul acestei saptamani, nemtii de la Die Welt si ZDF au publicat detaliile celui mai mare caz de coruptie din istoria tenisului Conform surselor citate, peste 135 de jucatori sunt implicati intr-o retea care a trucat mai multe partide din ultimii ani pentru mafia pariurilor.Numele jucatorilor nu au fost facute publice momentan, dar in ancheta sunt implicate autoritatile din Belgia, Spania, Franta si SUA.De altfel, conform datelor obtinute de FBI se pare ca si un jucator din top 30 ATP, care are in palmares 3 titluri castigate, ar fi trucat meciuri.I.G.