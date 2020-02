Mats Wilander spune cine e cea mai buna tenismena din istorie

Ziare.

Aceasta a castigat 24 de titluri de Grand Slam si detine recordul la acest capitol, dar totusi este contestata de mai multe nume grele din tenis pentru convingerile religioase.Comentand acest subiect, Mats Wilander a afirmat ca Serena Williams este pentru el cea mai buna tenismena din istorie."Sa castigi 23 de Grand Slamuri in era open e mult mai impresionant decat cele 24 de turnee de Mare Slem castigate de Margaret Court atunci cand competitia era mult mai putin acerba decat acum. Serena este cea mai mare din istoria tenisului si iau in calcul aici inclusiv marii campioni de la masculin", a spus Wilander la EuroSport.Serena are 23 de turnee de Grand Slam castigate si a revenit in tenis cu gandul sa o egaleze pe Court.C.S.