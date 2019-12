Meci cum rar se vede in tenisul mondial: Ce a patit cel mai slab jucator din istorie la Doha (Video)

Koaykul beats Bahmet 6-0 6-0 in Doha, golden match, 48/48 points, here's the last few pic.twitter.com/DVcIZos47u - Harry (@stokaljona) December 9, 2019

Sportivul in varsta de 22 de ani a fost invins de thailandezul Krittin Koaykul cu 6-0, 6-0, intr-un meci ITTF M15 disputat la Doha , in Qatar, ce a durat doar 22 de minute.Mai grav decat scorul este faptul ca Bahmet a pierdut toate cele 48 de puncte din acest meci.Mai mult, imaginile ce a facut inconjurul lumii in ultimele ore arata ca Bahmet parea ca nu are nimic in comun cu tenisul si ca abia acum a pus mana pe racheta.Dupa acest meci, el a primit porecla de cel mai slab jucator din istoria tenisului.Artem Bahmet reprezinta Ucraina, are 22 de ani si acesta a fost primul sau meci pentru el.C.S.