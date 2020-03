Meciul carierei pentru Jaqueline Cristian: Ora de start a intalnirii cu Sofia Kenin

Ziare.

com

Sportiva noastra o va intalni pe americanca Sofia Kenin, aflata pe locul 5 in clasamentul WTA.Campioana de la Australian Open 2020 a trecut in primul tur de Vitalia Diatchenko, scor 6-4, 6-3.Partida dintre Jaqueline Cristian si Sofia Kenin va avea loc joi, dupa ora 16:00.Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare in circuitul WTA.Tot joi, Irina Bara o va intalni pe rusoaica Daria Kasatkina in optimile de finala, de la ora 14:30.C.S.