Medvedev si Fognini au produs cel mai frumos meci al zilei de la ATP Cup 2020

A fost o partida pe muchie de cutit intre cei doi tenismeni, ambii aflati in top 12 mondial, Medvedev pe 6, iar Fognini pe 12 in clasamentul ATP.Fabio a inceput foarte bine, montat, si a inchis prima mansa in doar 31 de minute, scor 6-1. Mansa secunda a fost una in oglinda, cu Medvedev la un nivel maxim, cu multe lovituri imposibil de ajuns pentru italian, care s-a si enervat in 2-3 randuri, a aruncat cu racheta de pamant, a lovit mingea in tribune si pana la urma a primit si un avertisment, un "on-court violation".Dupa 6-1 pentru rus, si setul decisiv a fost unul frumos, cu lovituri superbe de o parte si de alta. Fognini a incercat des sa rupa ritmul, cu multe scurte si stopuri la fileu, dar Daniil a fost mai bun, s-a apropiat de nivelul de la Turneul Campionilor sau US Open. S-a terminat 1-6, 6-1, 6-3, pentru rus, dupa o ora si 49 de minute de meci.Rusia a invins Italia, e 2-0 si meciul de dublu nu mai poate schimba nimic la ATP Cup. In prima partida de simplu, Khachanov a trecut in doua seturi de Travaglia.In grupa D din Australia, Norvegia e lidera dupa 2-1 cu SUA, iar acum asteptam deznodamantul partidei de dublu dintre Rusia si Italia pentru a vedea clasamentul final dupa prima etapa.Citeste si:Intreaga competitie de la Perth, Sydney si Brisbane e televizata pe EuroSport.