Moment controversat in Luxemburg: Ce a spus antrenorul unei tenismene despre aspectul fizic al Juliei Goerges in timpul meciului

Tenismena japoneza l-a chemat pe teren la on court coaching pe antrenorul Christian Zahalka, iar acesta a vorbit despre sanii adversarei.Zakalka a incercat sa o linisteasca pe Doi, spunandu-i ca Goerges nu va mai servi la fel de bine deoarece "are sanii mari"."Goerges serveste precum Karlovici, dar are sanii atat de mari si din cauza asta nu va fi capabila sa serveasca la fel tot meciul, asa ca lupta in continuare", i-a transmis Zahalka lui Misaki Doi.In cele din urma, Goerges a castigat partida cu 5-7, 6-1, 6-3 si s-a calificat in optimile de finala.Jucatoarea germana o va intalni in aceasta seara pe Sorana Cirstea , dupa ora 20:30.C.S.