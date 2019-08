Moment istoric in tenis: Reusita impresionanta pentru Lee Duck-hee

Ziare.

com

Lee Duck-hee este primul jucator cu deficiente de auz care obtine o victorie in circuitul ATP El s-a calificat in turul doi de la Winston-Salem dupa ce l-a invins pe Henri Laaksonen cu 7-6 (4), 6-1.Sud-coreeanul si-a pierdut auzul la varsta de 2 ani, dar chiar si asa a luptat pentru a avea o cariera profesionista in tenis, desi putini ii dadeau sanse."Oamenii radeau de handicapul meu, mi-au zis ca ar trebui sa nu joc. Este greu, insa am fost ajutat de prieteni si de familie. Le transmit oamenilor cu astfel de probleme sa nu se descurajeze", a spus Duck-hee dupa aceasta victorie.In turul doi, el il va intalni pe polonezul Hubert Hurkacz.C.S.