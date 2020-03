Multiplul campion de Grand Slam gasit vinovat pentru violul unor copile va fi eliberat

Ziare.

Bob Hewitt (80 de ani) a petrecut trei ani si jumatate in spatele gratiilor si va fi eliberat pentru buna purtare.Iesirea din inchisoare se va produce pe 24 aprilie, conform GoTennis El a fost condamnat la 6 ani de inchisoare in 2015, dupa ce a fost gasit vinovat pentru violul a doua copile, de 12, respectiv 13 ani, si abuzarea unei alteia, in varsta de 17 ani.Bob Hewitt era antrenorul lor la vremea comitelor faptelor.Australianul are in palmares 9 titluri de Grand Slam la dublu si alte sase la dublu-mixt.C.S.