Na Li face o donatie impresionanta

Chinezoaica a donat 3 milioane de yuan, echivalentul a 428 de mii de dolari, conform GoTennis Coronavirusul a aparut in Wuhan, orasul in care locuieste Na Li, cea mai mare tenismena din istoria Chinei.Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese.In afara Chinei continentale, peste 240 de cazuri de pneumonie virala sunt confirmate deja in aproximativ 30 de tari si teritorii.C.S.