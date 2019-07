Nick Kyrgios dezvaluie cine e tenismena care l-a impresionat cel mai mult

Ziare.

Kyrgios s-a declarat un fan inrait al jucatoarei din Australia, despre care spune ca ii este prietena inca din copilarie."Cred ca este cea mai talentata jucatoare pe care am vazut-o in ultimii ani. Am jucat inca de la juniori cu ea, am crescut cu ea. Practic calatoream impreuna la turneele din Asia.Castiga titlu dupa titlu la juniori. Tot timpul am stiut ca va fi o campioana la un moment dat, atat de mult isi dorea. Chiar cred ca este una dintre favoritele la castigarea Wimbledon ", a spus Nick Kyrgios la ESPN.Ashleigh Barty a castigat primul sau titlu de Grand Slam la Roland Garros 2019, dupa ce a invins-o in finala pe Marketa Vondrousova.C.S.