Nick Kyrgios il pune la punct pe tenimsenul care a anuntat ca refuza sa doneze bani

Ziare.

com

La auzul spuselor lui Thiem, Kyrgios s-a enervat si a avut o reactie dura."Dominic nu intelege nimic! Jucatorii de top sunt platiti prea bine si, din acest motiv, nu mai raman bani suficienti pentru ceilalti. Incercam sa-i ajutam pe toti cei care au nevoie, nu conteaza daca sunt profesionisti sau nu. Ia sa se puna si el in locul lor", a spus Kyrgios, citat de ESPN.In urma cu cateva zile, Dominic Thiem anunta ca refuza sa le ofere bani jucatorilor mai slab clasati in aceasta perioada."Niciunul dintre jucatorii mai slab clasati nu se lupta pentru viata lor din punct de vedere financiar. Am vazut o multime de jucatori care nu se dedica 100% sportului, multi dintre ei sunt total neprofesionisti. Nu inteleg de ce trebuie sa le dam lor bani. Prefer sa donez oamenilor care chiar au nevoie.Nu e nicio profesie pe lumea asta care sa iti garanteze succesul sau un venit cert pe tot parcursul carierei. Niciunul dintre noi, cei care am ajuns in top, nu am luat nimic de-a gata, a trebuit sa luptam si sa muncim enorm pentru a ajunge unde suntem", afirma Thiem. Novak Djokovici a fost cel care a propus ca tenismenii de top sa ii ajute pe cei mai slab clasati.C.S.