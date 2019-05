Nick Kyrgios socheaza din nou: "Roland Garros-ul e infect! Cui ii place zgura e atat de prost"

Ziare.

Australianul clasat pe locul 36 in ierarhia ATP spune despre Roland Garros ca e un turneu infect!De asemenea, Nick Kyrgios, aflat la Londra pentru a se antrena alaturi de Andy Murray, nu poate sa-i inteleaga pe tenismenii carora le place sa joace pe zgura, numindu-i "atat de prosti"."Cred ca Wimbledonul e cel mai bun turneu din lume. Uitati-va putin la suprafata asta verde perfecta. Scapati de zgura, fratilor. Cui ii place zgura e atat de prost", a spus Kyrgios intr-o inregistrare video postata pe Instagram."Openul Frantei e infect in comparatie cu locul asta (Wimbledon - n.red.) . E infect. Absolut infect", a continuat acesta.Vezi si:Saptamana trecut, in meciul cu Casper Ruud din turul doi al turneului de la Roma, Nick Kyrgios a abandonat dupa ce s-a certat cu un suporter, iar apoi a fost sanctionat de arbitru.Nemultumit de sanctiune, Nick Kyrgios a aruncat cu racheta si un scaun in mijlocul terenului, inainte de a parasi arena!Dupa aceasta iesire nervoasa, Kyrgios a fost amendat de ATP cu 20.000 de euro si a ramas si fara premiul cuvenit pentru prezenta in turul doi al turneului de la Roma.I.G.