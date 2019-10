Nicoleta Dascalu castiga cel mai important titlu din cariera, trofeul ITF din Ungaria, dupa o finala 100 la suta romaneasca

Ziare.

A fost o finala suta la suta romaneasca in tara de la vest de Romania, cu o Dascalu care a dat piept cu Irina Bara, numar 188 WTA , trecand de aceasta cu scorul de 7-5, 6-2.Dascalu e clasata pe 391 WTA si aceasta e cea mai buna performanta a carierei sale la 24 de ani. Ea va urca 105 locuri in clasamentul WTA incepand de luni.Este al cincilea titlu in proba de simplu pentru Nicoleta Dascalu in cariera, dupa cele din 2014 la Arad, din 2015 si 2017 la Antalya si din 2017 la Focsani.Incepand de luni, 21 octombrie, Nicoleta Dascalu va fi a 286-a jucatoare din lume.Daca Irina Bara a pierdut finala la simplu, ea se poate lauda cu titlul castigat la dublu. Acolo, a facut pereche alaturi de Maryna Zanevska din Belgia, iar in ultimul act, cele doua au invins cuplul format din Ana Bogdan si Akgul Amanmuradova, 3-6, 6-2, 10-8.