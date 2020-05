Noua Maria Sharapova dezvaluie de ce s-a retras la doar 20 de ani pentru a deveni fotomodel

Ziare.

Zhuk a mentionat ca durerile la spate au devenit insuportabile si ca nu a avut alta posibilitate."Chiar si cand am castigat Wimbledon la junioare spatele meu era atat de grav incat niciun doctor nu ma putea ajuta. Toata lumea ma considera o cauza pierduta. Un singur doctor a incercat, dar durerea a durat ani in sir.Am facut un RMN care a aratat ca fermitatea coloanei vertebrale este aceeasi a unei persoane de 50-60 de ani", a spus Sofya Zhuk, potrivit Punto de Break Ea a vorbit si despre noua cariera de fotomodel pe care a inceput-o."Imi place foarte mult moda, asa ca am inceput sa urmez aceasta directie. Am semnat cu o agentie, dar contractul nu garanteaza un numar minim de sedinte foto sau cati bani voi castiga", a mentionat Zhuk.Din cauza accidentarilor numeroase, sportiva nascuta la Moscova a ajuns pe locul 432 in clasamentul WTA Ea s-a impus in proba junioarelor la Wimbledon 2015 si era considerata urmasa Mariei Sharapova.C.S.