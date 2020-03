Noua Maria Sharapova s-a retras din tenis la doar 20 de ani: O sa devin fotomodel

Ziare.

Rusoaica Sofia Zhuk, campioana la Wimbledon in proba junioarelor in 2015, a anuntat ca isi va stopa cariera pentru cativa ani."In ultimii ani am avut numeroase accidentari serioase si astfel am decis sa iau o pauza de la tenis in urmatorii ani, pentru a permite corpului sa se odihneasca", a scris Zhuk pe Instagram.In legatura cu planurile de viitor, Sofia Zhuk stie deja ce va face: "O sa devin fotomodel".Din cauza accidentarilor numeroase, sportiva nascuta la Moscova a ajuns pe locul 432 in clasamentul WTA Ea s-a impus in proba junioarelor la Wimbledon 2015 si era considerata urmasa Mariei Sharapova.Totusi, accidentarile i-au stopat ascensiunea.C.S.