Noutate uriasa la ATP Cup 2020. "VAR" si-a facut aparitia si in tenis, intr-un meci disputat de David Goffin (Video)

This is an #ATPCup first!@David__Goffin tests out the foot fault VR (video review) in #Sydney. Agree to disagree 🙃 pic.twitter.com/o81FrtsqAr - ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

La meciul dintre Belgia si Moldova, mai exact in partida dintre belgianul David Goffin si moldavul Radu Albot, incheiat cu scorul 6-4, 6-1, a avut loc prima interventie in tenisul mondial a sistemului special de videoarbitraj, un VAR destinat tenisului, un sistem destinat sa detecteze greselile de picior.David Goffin nu a fost de acord cu arbitrul de tusa care a strigat "greseala de picior" in momentul in care belgianul a servit asa ca a cerut interventia VAR, care a lamurit imedit situatia, jucatorul de pe locul 11 ATP gresise intr-adevar.ATP Cup 2020 este o competitie care reuneste 24 de echipe la start, grupate in 6 grupe de cate 4. Castigatoarele grupelor si cele mai bune doua locuri 2 vor merge in sferturi.Iata mai jos cateva stiri despre aceasta competitie care a inceput chiar de vineri: