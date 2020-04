Numeroase tenismene risca sa fie amendate drastic

Ziare.

Acest lucru este cauzat de faptul ca organizatorii de la Roland Garros au reprogramat turneul la date la care erau deja competitii pentru care sportivele confirmasera prezenta."Organizatorii de la Roland Garros, fara sa spuna nimic nimanui, au mutat datele si au afectat multe turnee. Multe jucatoare au contracte cu aceste turnee si nu pot refuza.Vor trebui sa plateasca amenzi mari si este imposibil sa mergi la doua turnee in acelasi timp", a afirmat Svitolina pentru BTU.Amintim ca editia din acest an a Roland Garros-ului a fost amanata pentru la toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.In loc sa se dispute intre 25 mai si 7 iunie, Grand Slam-ul francez va avea loc in perioada 20 septembrie - 4 octombrie.Astfel, Roland Garros e programat la doar o saptamana distanta dupa US Open.C.S.