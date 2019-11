O campioana de la Australian Open a fost prinsa dopata la US Open 2019

Ziare.

Federatia Internationala de Tenis a decis sa o suspende provizoriu pana la finalizarea anchetei.Conform Agentiei Mondiale Anti-Doping, Spears a fost depistat pozitiv cu testosteron si prasteron, doua substante interzise.La aflarea vestii, Spears a incercat sa se apere spunand ca nu este vina ei, ci a unui doctor nou care i-a recomandat un tratament dupa ce a sesizat un deficit de vitamine."Acest doctor mi-a recomandat sa iau un numar de suplimente despre care am inteles ca sunt de la un producator renumit. Am fost atat de nerabdatoare sa ma fac bine cat mai rapid incat nu am verificat continutul lor, iar recent am fost informata de ITF ca includeau substante interzise", a scris Spears pe Twitter , mentionand ca este devastata de vestea primita.Abigail Spears a castigat proba de dublu mixt de la Australian Open in 2017 alaturi de Juan Sebastian Cabal.Ea ocupa locul 35 in clasamentul WTA la dublu.C.S.