O dubla campioana de Grand Slam si-a anuntat revenirea in tenis

Jucatoarea in varsta de 33 de ani, care a impresionat in proba de dublu, a anuntat pe contul sau de Instagram ca a inceput pregatirile pentru noul sezon in Florida.Ea a nascut in luna august, dar este hotarata sa revina cat mai curand pe terenul de tenis.Sestini Hlavackova a castigat proba de dublu la Roland Garros 2011 si US Open 2013.De asemenea, ea s-a impus si la Turneul Campioanelor 2017 si are o finala olimpica in 2012.Sestini Hlavackova a castigat din tenis peste 5 milioane de dolari.C.S.