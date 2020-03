O fosta lidera a clasamentului WTA, apel catre oameni: Nu mai fiti atat de egoisti, stati in casa

Ziare.

"Oamenii ar trebui sa inceapa sa fie mai responsabili! Nu mai fiti atat de egoisti! Am vorbit cu o multime de oameni care imi spuneau ca ei sunt tineri si nu sunt afectati! Voi nu va ganditi la cei din jurul vostru? Stati acasa! Da, e o nebunie, dar asta este situatia! Fiti responsabili, stati cu familia voastra!", a spus Tracy Austin la Tennis Channel.Ea a mentionat ca si-a petrecut ultimele zile impreuna cu cei trei copii ai sai, pe care rar ii vede in acelasi timp.Tracy Austin a ajuns pe primul loc al clasamentului WTA in 1980, iar in 1992 a fost inclusa in International Tennis Hall of Fame.Ea a castigat US Open de doua ori in cariera si o data Turneul Campioanelor