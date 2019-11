O fosta lidera a clasamentului WTA, probleme mari din cauza depresiei: A fost obligata sa se retraga la doar 25 de ani

Ziare.

Rusoaica a fost nevoita sa se retraga din activitate la doar 25 de ani din cauza durerilor la spate, iar ultimii opt ani din viata nu au fost deloc usori.Ea a cazut in depresie, o boala tot mai des intalnita in zilele noastre, dar acum spune ca a trecuut peste clipele dificile."Ultimii 8-9 ani nu au fost deloc usori. Cred ca li se intampla adesea jucatorilor cand se retrag sa cada in depresie.Unul dintre motive este ca iesi din centrul atentiei si ajungi sa fii o persoana cu totul diferita. Cand eram pe locul 1 in lume toata lumea era in jurul meu, toti doreau o bucatica din mine. Acum se pare ca multora nu le mai pasa", a afirmat Safina, conform Tennis World USA. In plus, starea Safinei s-a agravat si pentru ca a fost ignorata de rusi in toti acesti ani."Am incercat de mai multe ori sa-l contactez pe presedintele Federatiei sa vad daca pot ajuta viitoarea generatie si niciodata nu m-a contactat inapoi. Se pare ca nu doreau sa ma mai ajute. Si ajungi sa te intrebi de ce se intampla asta dupa cate ai facut pentru tara si te lasa confuza si ranita. Ti se aminteste constant ca ei nu mai au nevoie de tine si ca nu le pasa. Nu-i deloc usor sa te confrunti cu singuratatea", a explicat Safina.Dupa toti acesti ani dificili, Safina spune ca se simte mai bine si ca este gata sa revina in tenis, ca antrenoare."In acest an am acceptat tot ce mi se intampla, tot ce credeam ca nu e adevarat. Am lucrat sa-mi regasesc fericirea si acum ma duc la jucatori si le spun ca sunt interesata sa ii antrenez. Pentru mine a fost o lectie importanta sa inteleg ca nu te poti baza pe nimeni", a adaugat Safina.Dinara Safina a ocupat locul 1 WTA in 2009. Ea a castigat o medalie olimpica pentru Rusia, argint la Beijing 2008. Totodata, mai are trei finale de Grand Slam piedute.C.S.