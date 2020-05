O fosta lidera a clasamentului WTA si-a ales favorita: O iubesc pur si simplu

Ziare.

Austin a mentionat ca o indrageste pe Bianca inca dinainte sa castige primul sau Grand Slam din cariera."Imi aduc aminte ca pe Bianca am ales-o castigatoare la US Open inainte sa inceapa turneul! E favorita mea. Prefer sa o urmaresc. O iubesc pur si simplu. Imi place cum se manifesta pe teren, cum joaca, o respect enorm", a afirmat Tracy Austin la Tennis Channel.Tracy Austin a ocupat primul loc in clasamentul WTA in 1980.Ea are in palmares doua turnee de Grand Slam la simplu, ambele castigate la US Open.De asemenea, in 1980 s-a impus si la Turneul Campioanelor . Ea mai are trei titluri de Fed Cup cu SUA.C.S.