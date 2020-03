O fosta tenismena a fost demisa pentru un comentariu facut

Ziare.

Aceasta comenta meciurile de tenis la EuroSport Rusia, dar a fost data afara dupa un comentariu facut la adresa unui blogger, Alexander Gorbunov.Acesta are dizabilitati locomotorii, iar Bychkova a spus despre el ca este "jumatate de om".Comentariul facut a atras numeroase critici in Rusia, iar Bychkova a fost demisa de EuroSport."EuroSport este impotriva rautatilor si a injosirilor. Ekaterina Bychkova si-a exprimat propria parere, care nu coincide cu cea a EuroSport. Consideram astfel de comentarii inacceptabile si regretam ca aceasta situatie a avut loc", a transmis EuroSport intr-un comunicat de presa.Ekaterina Bychkova a ajusn cel mai sus in clasamentul WTA pe locul 66 si a castigat din tenis peste 1 milion de dolari.Ea s-a retras in 2017.C.S.