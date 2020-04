O jucatoare anunta ca tenisul ar putea disparea definitiv: Nu cred ca va supravietui

Ziare.

com

Shapatava spune ca multi jucatori vor renunta la tenis pentru ca nu mai pot supravietui in conditiile date.Iar daca in tenis vor mai ramane doar jucatorii de top, Shapatava afirma ca acest sport va disparea."In lume sunt 100 de jucatori din top 50, atat la baieti cat si la fete. Dar in total sunt 3000 de jucatori! Daca 50% dintre jucatori renunta din cauza acestei crize, tenisul nu cred ca va supravietui.In timp ce acesti jucatori de top sunt grozavi pentru promovarea sportului, inca mai sunt in lume 96.5% de alti jucatori. Este foarte important. E nevoie de noi pentru a sustine acest sport", a afirmat Shapatava pentru CNN In varsta de 31 de ani, Shapatava ocupa locul 375 in clasamentul WTA Ea a castigat in acest an 2.900 de dolari si spune ca cheltuielile pentru un an se ridica la 200 de mii de dolari.C.S.