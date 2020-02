O noua retragere in circuitul WTA

Ziare.

Tenismena suedeza in varsta de 31 de ani si-a anuntat retragerea cu efect imediat din tenis la un interviu acordat in tara sa.In cariera sa, Johanna Larsson a castigat doua turnee la simplu, in 2015 (Swedish Open) si 2018 (Nurnberg Cup).La dublu, jucatoarea care a adunat 3,9 milioane de dolari din tenis a avut mai mult succes, avand 14 titluri."Sunt extrem de fericita si mandra cu ceea ce-am realizat. A fost o calatorie grozava, plina de momente minunate", a spus Johanna.45 a fost cel mai bun loc ocupat de Johanna Larsson in clasamentul WTA la simplu, in timp ce in ierarhia la dublu s-a aflat pe locul 20.I.G.