O noua surpriza la Bucharest Open: Vezi cine e prima jucatoare calificata in semifinale

Ziare.

com

In sferturile de finala, jucatoarea aflata pe locul 106 in clasamentul WTA a invins-o surprinzator pe favorita numarul 2, slovaca Viktoria Kuzmova (locul 54 WTA).A fost 7-6 (4), 6-3 in favoarea tenismenei din Kazahstan, dupa un joc care a durat o ora si 28 de minute.Rybakina va da piept in semifinale cu castigatoarea "sfertului" dintre italianca Martina Di Giuseppe si cehoaica Barbora Krejcikova.Bucharest Open 2019 e dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari si se desfasoara in saptamana 15-21 iulie, la Arenele BNR din Capitala.I.G.