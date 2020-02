O noua surpriza la Doha

Ziare.

Favorita numarul 7, Kiki Bertens, a pierdut intalnirea disputata miercuri in "optimi" cu Saisai Zheng.Chinezoaica aflata pe locul 37 in ierarhia WTA s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-3, 6-4, dupa doua ore si 10 minute.In sferurile de finala, Saisai Zheng o va intalni pe favorita numarul 9, bielorusa Aryna Sabalenka.2,9 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Doha, programat in perioada 23-29 februarie.I.G.