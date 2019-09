O noua surpriza la Wuhan

Ziare.

com

Favorita numarul 8, chinezoaica Wang Qiang, a fost eliminata in "optimi" de americanca Alison Riske, aflata pe locul 35 in clasamentul WTA.2-6, 1-6 a fost scorul intalnirii dintre Wang Qiang si Alison Riske, care a durat doar o ora si 10 minute.In sferturile de finala, Alison Riske o va infrunta pe favorita numarul 3, Elina Svitolina.22-28 septembrie e perioada in care se desfasoara turneul de la Wuhan.2,8 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului care anul trecut a fost castigat de Aryna Sabalenka.I.G.