O noua surpriza majora in ATP Cup 2020, SUA pierd in fata Norvegiei la debutul competitiei

Ziare.

com

Norvegia a trecut de SUA cu 2-1 in grupa D a ATP Cup 2020, chiar daca totul incepuse bine si normal pentru americani, dupa succesul de la debut al lui Taylor Fritz, 32 ATP, in fata lui Viktor Durasovici, 322 in lume, scor 6-2, 6-2.A urmat apoi o partida intensa intre John Isner, 19 ATP mondial si Casper Ruud, 54 in lume, meci terminat dupa 2 ore si 47 de minute, scor 6-7, 7-6, 7-5. In tiebreakul setului secund, Isner a ratat doua mingi de meci, la 7-6 si la 9-8, ambele, culmea, pe serviciul sau.Meciul de dublu a fost cel care a decis intalnirea, Durasovici si Ruud trecand de cuplul american Ram si Krajicek, scor 4-6, 6-3, 10-5.In aceeasi grupa D cu Norvegia si SUA mai sunt implicate si Rusia si Italia.Tot vineri, Belgia a dispus de Moldova cu 3-0, Canada cu acelasi scor de Grecia, iar in acest moment au inceput alte trei intalniri, Australia are 1-0 cu Germania, Marea Britanie conduce Bulgaria cu 1-0, in timp ce la partida Rusia - Italia abia a inceput prima partida, cea dintre Khachanov si Travaglia.Intreaga competitie este televizata pe EuroSport.