O romanca, in topul celor mai violente incidente din istoria tenisului (Video)

Unul dintre el i-a apartinut Irinei Spirlea, care a izbit-o aparent intentionat pe Venus Williams la finalul semifinalei de la US Open 1997.Acest incident a fost inclus de australienii de la The Roar pe locul 3 in topul celor mai violente momente din istoria tenisului.Spre finalul meciului, Irina Spirlea a intrat direct in Venus Williams, in momentul in care cele doua schimbau terenul.Imediat dupa acest moment, Irina a inceput sa fluiere ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.Venus se afla la prima aparitie la US Open si a invins-o pe romanca, scor 6-7 (5), 6-4, 6-7 (7).La finalul partidei, tatal lui Venus, Richard, a venit la conferinta de presa si a spus ca romanca "este un curcan alb si urat".C.S.