O tanara tenismena din Romania, clasata in afara top 300 WTA, a produs o uriasa surpriza la un turneu din SUA, castigand la locul 30 in lume

Acolo, romanca de 24 de ani, clasata pe 311 WTA , Gabriela Talaba a repurtat o victorie spectaculoasa in fata unei jucatoare aflata foarte aproape de top 30 WTA, e vorba de Danielle Collins, SUA, in sferturile de finala ale turneului unde aceasta era si favorita numarul 1.Talaba a invins cu scorul de 7-6 (2), 6-1, dupa o partida care a durat o ora si 46 de minute.Collins este clasata pe 31 in ierarhia WTA, personal best-ul sau fiind locul 23, in ianuarie 2019 bifat. Aceasta se poate lauda in acest an si cu o semifinala de Mare Slem, la Australian Open . De asemenea, tot in acest sezon, a ajuns in sferturile de la Wimbledon la dublu.Talaba a mai trecut la Naples si de grecoaica Despina Papamichail, cap de serie numarul sapte, cu 6-3, 6-7 (2), 6-2, iar in optimi s-a impus in fata altei romance, Irina Fetecau, cu 6-2, 6-7 (5), 6-2.In careul de asi, Gabriela va evolua cu australianca Seone Mendez (20 ani, 344 WTA). Cele doua s-au mai intalnit o singura data, anul acesta, la Torun (Polonia, un turneu de 60.000 de dolari), romanca impunandu-se in calificari cu 6-4, 7-6 (3).Talaba s-a calificat si in finala de dublu, alaturi de mexicanca Maria Jose Portillo Ramirez, dupa victoria cu 6-4, 1-6, 10-8 cu americancele Emma Navarro/Peyton Stearns. In finala se vor duela cu gemenele italiene Anna si Bianca Turati.Tanara jucatoare este nascuta in 1995, clasata pe 311 la simplu si pe 274 WTA la dublu, bifand un career high pe 266. Are in cariera 3 titluri ITF bifate la Reading in 2019, la Marbella in 2018 si la Bucuresti in 2017.